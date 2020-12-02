Какая погода ждет казахстанцев в декабре 

Прогноз на месяц следует использовать как консультативный.

Декабрь - первый месяц зимы. В декабре происходит дальнейшее усиление сибирского антициклона, устанавливаются самые длинные ночи и короткие дни. Температура воздуха продолжает понижаться, сообщает zakon.kz.

Среднемесячная температура воздуха на восточном побережье Каспия еще положительная, до 1°С, на остальной территории республики она понижается с юго-запада и юга от 0,-5°С к северу и востоку до -13-18°С. Самая низкая среднемесячная температура воздуха на северо-востоке Восточно-Казахстанской области составляет -20-24°С, - сообщили в РГП "Казгидромет".

Количество осадков от ноября к декабрю в северной половине Казахстана уменьшается, а в южной, наоборот, увеличивается и составляет в предгорных районах юга, юго-востока и востока 25-50 мм, в горах востока и юга 51-200 мм (за весь период метеорологических наблюдений), на западе до 32 мм, на севере и в центре страны 10-24 мм.

В северных областях осадки выпадают в виде снега, дождь - явление редкое (наблюдается 2-3 раза в 10 лет). В южных областях дожди могут идти чаще 1-4 раза в месяц, дождь с переходом в снег 1-3 раза в месяц.

В начале и в конце первой декады декабря в северной половине, в центре и на востоке республики местами ожидаются снег, усиление ветра с метелью. Основной фон температуры воздуха составит ночью -23-28°С, днем -12-20°С. В конце декады прогнозируется ослабление морозов в ночные часы до-13-23°С, днем до -5-13°С.

На западе страны с преобладанием антициклонального типа погоды ожидается преимущественно без осадков. Температура воздуха прогнозируется ночью в пределах -15-25°С, днем -7-15°С. Лишь в конце первой декады с прохождением фронтальных разделов ожидается снег и усиление ветра, температура воздуха повыситься ночью до -9-15°С, днем до 0,-5°С. На юго-западе Казахстана предполагается колебание температурного фона ночью от-2-10°С до -8-16°С, днем от -2+3°С до -3-8°С.

На юге и юго-востоке республики в начале и в конце декады пройдут осадки, в начале декады в горных и предгорных районах сильные, преимущественно в виде снега. Прогнозируется туман, гололед и усиление ветра. Температура воздуха понизится ночью от -5-13°С до -10-20°С, днем от -5+5° до -8-13°С.

Возвраты волн холода ожидаются:

В северных, восточных и центральных регионах республики в середине декабря, столбики термометров опустятся в ночные часы до -22-30°С, днем до -10-18°С;

на западе Казахстана в начале и в конце второй декады понижение температура воздуха ночью до -10-18°С, днем до -5-13°С;

в южной части страны в середине второй декады температура воздуха ночью понизится до -10-20°С, днем до -5-13°С.

В конце месяца по всей территории Казахстана ожидается ослабление морозов.

Таким образом, в декабре температура воздуха на большей части Казахстана ожидается около нормы, в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях, на востоке Карагандинской и на юго-востоке Жамбылской областей - ниже нормы на 1°С.

Количество осадков предполагается около нормы на большей части территории республики, больше нормы - в Северо-Казахстанской области, на большей части Павлодарской, Восточно-Казахстанской областей, в северной половине Костанайской, на севере Акмолинской областей, в юго-восточной половине Алматинской области, в горных и предгорных районах Туркестанской и Жамбылской областей, меньше нормы - в Мангыстауской области, в южной половине Актюбинской, на юго-востоке Атырауской, в западной половине Кызылординской области.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!