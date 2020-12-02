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Уровень газификации и водоснабжения жителей Жамбылской области увеличится до 82 процентов

До конца года работы завершатся в 39 селах.

Фото : пресс-служба акима Жамбылской области2 декабря 2020, 15:09

В Жамбылской области в рамках государственных программ активно развивается сфера жилищно-коммунального хозяйства, сообщает zakon.kz.

Так, уровень газификации и водоснабжения жителей Жамбылской области по итогам года увеличится до 82 процентов. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал аким области Бердибек Сапарбаев

Около 17,7 млрд тенге направлено на решение проблем водообеспечения жителей 51 села, в которых проживают 120 тыс. человек. До конца года работы завершатся в 39 селах. В результате уровень охвата сельских жителей централизованным водоснабжением увеличится с 73,3% до 82,3%, - сообщил глава региона.

Также в текущем году голубое газом будет обеспечены 120 тыс. жителей в 45 селах области. На эти цели предусмотрено 14,1 млрд. тенге. Уровень газификации сельского населения возрастет с 74,4% до 82,4%.

Кроме того, на развитие автодорожной сферы выделено 26,3 млрд. тенге, что в 2,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. На эти средства построено и отремонтировано 1346,1 км автодорог. В результате доля дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии будет доведена с 85% до 90%, улиц населенных пунктов – с 59,5% до 77,2%.


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