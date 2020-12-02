Информацию о двухнедельном локдауне прокомментировали в Минздраве
Ни в одной из областей эти вопросы не поднимались.
Фото : KZ-CERT2 декабря 2020, 15:48
В Сети появилась ложная рассылка о локдауне в Казахстане, передает zakon.kz.
Портал stopfake.kz пишет, что в WhatsApp рассылают предупреждение о новом двухнедельном локдауне, который скоро введут в Казахстане. В рассылке сообщается, что будут закрыты даже продовольственные магазины. Работать в штатном режиме разрешат только аптекам.
В Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг рассылку опровергли.
Это дезинформация. На сегодняшний день такие меры ужесточения не планируются. Ни в одной из областей эти вопросы не поднимались, - сказал официальный представитель комитета Ержан Байтанаев.
При этом он напомнил казахстанцам о важности ношения медицинских масок и соблюдения социальной дистанции, а также порекомендовал по возможности отказаться от посещения мест скопления людей.
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