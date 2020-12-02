Ограничительные меры продлили в Восточно-Казахстанской области

Ограничительные меры продлены до 17 декабря 2020 года.

И. о. главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области подписал постановление от 2 декабря 2020 года "О продлении ограничительных мер по предупреждению заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения ВКО", передает zakon.kz.

Так, ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной иной деятельности продляются с 00 часов 4 декабря до 00 часов 17 декабря 2020 года на всей территории области.

В частности, сохраняются действия ограничительных мер по периметру всей области, а также городов Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Курчатов и всех районов.

Предписано обеспечить контроль за недопущением проведения корпоративных, семейных, торжественных и других массовых мероприятий в частных домовладениях и строения.

Продолжать профилактическую дезинфекцию и влажную уборку в многоэтажных домах, в подъездах, лифтах, паркингах, а также на детских и дворовых площадках.

Сократить проведение в госорганах личных приемов граждан, совещаний, семинаров и т.д.

Также продолжат свою работу 24 санитарных поста, в частности, 6 санитарных постов для контроля за въездом и выездом граждан.

Сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, собраний, выставок, форумов, а также семейных и других массовых мероприятий.

Запрещена работа развлекательных заведений (караоке, бильярд, компьютерные и игровые клубы, аттракционы в закрытых помещениях, кинотеатры и т.д).

По-прежнему не будут функционировать автобусные, микроавтобусные и иные перевозки между районами и городами области.

Вместе с тем жителям области разрешено посещение скверов, парков, площадей, прогулочных зон при соблюдении масочного режима и санитарных норм.

Установлен режим работы для ряда объектов, в частности, общественного питания в заполняемостью 50% с социальной дистанции не менее 2 метров и соблюдением саннорм, с режимом работы с 7 до 24 часов.

Продовольственные и непроводовольственные рынки могут работать с 7 до 19 часов с приостановлением деятельности в выходные и праздничные дни.

Фитнес-центры, спортивные клубы, тренажерные залы – с заполняемостью не более 50% и площадью не менее 5 кв.м на человека, бассейны – строго по записи.

Дежурные группы в детсадах – не более 15 человек, с соблюдением саннорм, аналогичной в школах работают дежурные группы – не более 15 человек в классе.

Всем жителя области предписано соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование в 2 метра.

Постановление вступает в силу с 4 декабря 2020 года и действует до его официальной отмены.

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