Как выглядит опустевший коронавирусный модуль в Алматы

Пациентов и медперсонал перевезли в новую инфекционную больницу в Турксибском районе.

Ранее в Казнете появилась информация о том, что госпиталь для больных коронавирусом, построенный в апреле в Алматы "переезжает" на новое место. Сообщалось, что модульная больница меняет дислокацию из-за холодов, передает zakon.kz.

Заместитель главного врача Городской клинической инфекционной больницы имени Жекенова Тамара Утаганова опровергла информацию и показала модуль изнутри.

Переезд не связан с холодом в палатах

По ее словам, новая инфекционная больница открылась в Турксибском районе. Она готова и введена в эксплуатацию. Руководством модульного госпиталя при поддержке акимата было решено переехать в Турксибский район для проведения полной дезинфекционной обработки.

С 26 апреля по 29 ноября модуль бесперебойно работал под коронавирусную инфекцию. Он построен для лечения больных. Сейчас ведется обработка. Больница новая готова, полностью оснащена, это все не спонтанно придуманное мероприятие, все было запланировано. Сначала переехали сотрудники, обустроили и подготовили все для приема пациентов. Это и реанимация и постельное снаряжение и пищеблок. Сейчас пациенты находятся в Турксибском районе, - пояснила она.

Пациентов перевозили с 10 часов утра 30 ноября после получения всех процедур. Некоторые вылечившиеся пациенты были выписаны по плану, готовых к домашнему карантину также были отпущены. В течение дня в новую больницу перевезли 116 пациентов.

17 пациентов были в реанимации, из них в критическом состоянии были двое, остальные в стабильном.

Если бы транспортировка угрожала их жизни, мы бы никогда этого не сделали. Все они доехали в наш филиал благополучно и продолжают лечиться. Транспортировали по несколько человек на каталках, все необходимые силы были привлечены, - рассказала Утаганова.

Она также прокомментировала гуляющую по сети информацию о холоде в палатах.

Я не знаю, почему пациенты так говорили, мы ведем термометрию. Эффективность тепла на улице, в коридорах и в палатах. Там всегда 24 градуса. У пациентов могут быть холодовые ощущения, если температура тела 40, или их знобит по другим причинам. Из-за холода к нам жалоб от пациентов не поступало. Мы сами не поняли, почему так было трактовано, потому что мероприятие было проведено плановое, - объяснила она журналистам.

Обработка модульного госпиталя началась накануне. Все палаты "заливаются" по санитарным нормам и правилам на три дня выраженными концентрированными дезинфицирующими растворами. После идет вторая обработка, при которой будут смыты дезинфицирующие средства. Затем будут браться смывы со всех помещений. В конце мероприятий территориальная СЭС даст санитарно-эпидемиологическое заключение.

Тамара Утаганова отметила, что после обработки модульный госпиталь будет переведен на резерв. Однако при неблагополучной ситуации и увеличения числа заболевших он будет снова функционировать.

Заместитель главврача также ответила на вопросы о вывезенном оборудовании и необходимости постройки этого модульного центра за 5,5 млрд тенге, если всех пациентов перевезли в другую больницу.

Когда было много пациентов, это была крайняя необходимость построить модульный центр. Возведение за 18 дней. 26 апреля в 18 часов был принят первый пациент А 28 апреля лежало 232 пациента. За время функционирования до недавнего времени пролечено более 4000 пациентов. Вот оцените сами эффективность. Касательно пяти миллиардов - я ценю по практическому здравоохранению и по спасенным жизням, - ответила она.

Трудно дышать в СИЗ

После этого журналистов пригласили внутрь "красной зоны" и показали все помещения.

На входе пришлось оставить личные вещи - снять часы, обручальные кольца и оставить телефоны. Сотрудники выдали журналистам средства индивидуальной защиты - костюмы, маски, очки и перчатки. Из-за отсутствия опыта им помогал медперсонал. Так, помимо обычной медицинской маски требовалось надеть респираторную. На руках - две пары медицинских перчаток. Голову обмотали специальным материалом и перевязали в районе шеи. После этого надевались очки, а затем капюшон.

Открытых пространств, куда может попасть воздух, быть не должно. Некоторым журналистам закрепили капюшоны скотчем. Вместо своей обуви журналистам выдали резиновые сапоги. Штанины костюма СИЗ заправляются внутрь. Все это делается для полной изоляции человека от коронавируса.

Стоит отметить, что в такой боевой форме неподготовленному человеку очень трудно дышать. Врачи же проводят в ней целую смену. Заступая к ней медперсоналу нельзя снимать маску, очки или перчатки. Им нельзя ходить в уборную, туалеты в модуле предусмотрены только для пациентов.

Экскурсия по опустевшему модулю

После небольшого инструктажа представителей СМИ впустили в "красную зону" - место, где врачи борются за жизнь пациентов.

Длинные коридоры и просторные палаты - первое, что бросается в глаза. На полу видны небольшие лужицы - дезинфицирующие средства. Их не убирают, так как помещение должно быть полностью обеззараженным.

Внутри имеются несколько блоков - инфекционное, реанимационное отделение, ординаторская, пищевой блок, рентген-лаборатории, КТ, ЭКГ и другие.

В палатах пациентов опустевшие койки, сдвинутые в одно место.

На стенах видны непонятные журналистам входы, наподобие розеток. Тамара Утегенова объяснила, что через них подается кислород.

Все оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких, находится на месте.

Никакого оборудования мы отсюда не вывозили. Их сложили в отдельные помещения, предварительно обработав дезинфицирующими средствами, - пояснила Утегенова.

Рассказывая об оборудовании, заместитель главврача пояснила, что оно соответствует всем требованиям и нормам. Такие же расположены и в новой больнице в Турксибском районе.

Тамара Утаганова заключила, что дезинфекция модуля проводится в рамках подготовки ко второй волне.

Это не означает, что модуль закрыли и он не будет функционировать. Да дай Бог, конечно, если у нас ситуация будет спокойная, и она не будет функционировать. Но если ситуация будет нестабильной. Вы знаете, по прогнозам к концу декабря, в январе наряду с другими ОРВИ и гриппом возможно будет подъем заболевания, - сказала она.

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