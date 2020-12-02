Данный факт в настоящее время расследуется Следственным Управлением.

Мужчину подозревают в изнасиловании девятилетней родственницы. Сегодня была назначена очная ставка, передает zakon.kz.

Информацию об этом опубликовала пользовательница Facebook Дина Тансари.

Сегодня наконец-то назанчили очную ставку с подозреваемым в изнасиловании девятилетней родственницы. Школьницу в сарае дома изнасиловал муж маминой сестры. Он связал ей руки, повалил и изнасиловал, когда дома никого не было. Потом спокойно ушел. Девочка зашла в дом, в шоковом состоянии, упала на кровать, долго плакала, так и уснула со спущенными гамашами и кровью на ногах, - написала она.

По словам Тансари, мать девочки запретила говорить о произошедшем. У девочки начались серьезные проблемы со здоровьем. Позже, после посещения врача, об этом узнала бабушка. Она написала заявление в полицию.

5 декабря 2015 года было заведено дело. За это время поменяли много раз следователей, дело передавали из одного района в другой, в настоящий момент оно в ДП Алматы. За это время девочка прошла массу экспертиз, у каждого следователя допрос, ей уже 18 лет, проблемы со здоровьем не прекращаются. Маму девочки давно лишили родительских прав, но дело по изнасилованию малолетней так и не двигается, - говорится в публикации Тансари.

В ДП Алматы сообщили, что данный факт в настоящее время расследуется Следственным Управлением по ст.122 ч.1 УК РК.

В рамках производства назначены соответствующие экспертизы, проводится комплекс предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом следственных действий, по результатам чего будет принято окончательное процессуальное решение, - проинформировали в полиции.

Ход следствия проводится при строгом соблюдении принципов всесторонности, полноты и объективности, а также находится на контроле руководства ДП Алматы.

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