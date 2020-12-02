В Алматы было совершено покушение на генерального директора предприятия

Преступник задержан.

В Алматы 23 ноября в 9:40 неизвестный открыл стрельбу в генерального директора ТОО WinAlko Group Валентина Лабецкого, передает zakon.kz.

Информация о покушении появлялась ранее в социальных сетях. В пресс-службе ДП подтвердили факт совершения преступления.

Покушение было совершено по адресу Грибоедова 91 A. Преступник открыл дверь автомашины, в которой сидел Лабецкий, трижды выстрелил в него из пистолета. Лабецкий остался жив. Какие травмы получил предприниматель и в каком он состоянии остается неизвестным.

Согласно данным пресс-службы ДП Алматы, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Проводятся необходимые следственные действия.

По мнению предпринимателя, это было покушение на убийство, которое связано с его профессиональной деятельностью.

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