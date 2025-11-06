Кыргызстанца, совершившего тяжкое преступление, задержали на трассе Алматы – Ташкент

Внимательность патрульных помогла выявить и задержать в Жамбылской области преступника, который находился в международном розыске, сообщает Zakon.kz.

Cотрудники патрульной полиции ДП Жамбылской области заметили автомобиль Audi на 219-м километре автодороги Алматы – Ташкент, который совпадал по приметам с транспортным средством, находящимся в ориентировке. Иномарку остановили, и в ходе проверки полицейские обнаружили на заднем сиденье автомобиля 44-летнего мужчину, который разыскивался правоохранительными органами соседнего государства.

"Он находился в розыске за совершение нескольких эпизодов мошенничества, в том числе в особо крупном размере", – пояснили в МВД РК.

Фото: МВД РК

Задержанного доставили в Кордайский районный отдел полиции и после проведения необходимых процессуальных действий передали представителям компетентных органов Кыргызской Республики в установленном законом порядке.

Министерство внутренних дел Казахстана объявило в розыск бывшую жену Дмитрия Бивола – Екатерину Бивол. Женщина объявлена в розыск с мерой пресечения в виде содержания под стражей. В то же время МВД Кыргызстана ведет доследственную проверку по факту распространения видео с оскорбительными высказываниями в адрес народа страны.