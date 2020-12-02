Токаев утвердил бюджет страны на последующие годы
Ранее бюджет на 2021–2023 годы был принят на заседании Сената в Казахстане.
Фото : Акорда2 декабря 2020, 20:04
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил государственный бюджет на 2021 – 2023 годы, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2021–2023 годы", - говорится в сообщении.
Текст закона публикуется в печати.
20 ноября бюджет на 2021–2023 годы был принят на заседании Сената в Казахстане.
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