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Токаев утвердил бюджет страны на последующие годы

Ранее бюджет на 2021–2023 годы был принят на заседании Сената в Казахстане.

Фото : Акорда2 декабря 2020, 20:04

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил государственный бюджет на 2021 – 2023 годы, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2021–2023 годы", - говорится в сообщении.

Текст закона публикуется в печати.

20 ноября бюджет на 2021–2023 годы был принят на заседании Сената в Казахстане.


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