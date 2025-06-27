Парламент утвердил отчет правительства по бюджету за 2024 год

Депутаты Сената и Мажилиса на совместном заседании палат Парламента 27 июня 2025 года приняли отчет правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2024 год, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Из депутатов Сената отчет одобрили 48, двое проголосовали "против". Из депутатов Мажилиса "за" проголосовали 69, воздержались – двое, "против" проголосовали 20.

Депутат Мажилиса Уласбек Садибеков считает, что, несмотря на освоение средств, качество бюджетного процесса по-прежнему остается на недостаточном уровне, а ключевые проблемы – системными.

"Экономические показатели подтверждают данную тенденцию. По итогам года рост ВВП составил 4,8%, что ниже как прогнозируемого правительством уровня (5,3%), так и прошлогоднего фактического значения (5,1%). Это означает, что бюджетные вливания не обеспечили достаточной отдачи в реальном секторе. Причины необходимо искать в качестве формирования и исполнения самого бюджета", – сказал он.

Тогда как доходная часть бюджета, по словам мажилисмена, демонстрирует устойчивую тенденцию к неоднократному пересмотру и неисполнению.

"В 2024 году план по доходам пересматривался трижды, с итоговым снижением на 2 трлн тенге. Однако даже в уточенной редакции он не исполнен – отклонение составило 609 млрд тенге. Это указывает на сохраняющиеся проблемы с методологией прогнозирования, недостаточной результативностью налогового администрирования и низкой гибкостью доходной политики к экономическим изменениям. Результатом стал рост зависимости республиканского бюджета от заимствований и активов Национального фонда. Госдолг на конец 2024 года составил 31,8 трлн тенге, что требует особого внимания с точки зрения фискальной устойчивости", – заявил парламентарий.

При этом он напомнил, что с текущего года вступил в силу Бюджетный кодекс в новой редакции, нормы которого направлены на усиление персональной ответственности администраторов бюджетных программ всех уровней – за неосвоение, несвоевременную реализацию проектов и отсутствие результатов, а также вводится обязательная предварительная и последующая оценка эффективности расходов.

Отметим, что отчеты зачитали министр финансов Мади Такиев и председатель Высшей Аудиторской палаты Алихан Смаилов.

"В 2024 году ВВП вырос на 4,8% и в основном обеспечен за счет ненефтяного сектора. По итогам пяти месяцев текущего года ВВП вырос на 6%. Доля ненефтяных доходов в консолидированном бюджете за последний год выросла на 2,5 процентных пункта. Инфляция снизилась с 9,8% до 8,6%. Дефицит бюджета составил 3,6 трлн тенге, или 2,7% к ВВП. Государственный долг достиг 31,8 трлн тенге, или 23,7% к ВВП. За прошлый год активы Национального фонда выросли на 16% и составили 66,2 млрд долларов. По программе "Нацфонд – детям" всего за два года порядка 7 миллионам детей начислено 233 доллара на каждого ребенка", – указал глава Минфина.

По его словам, годовой план по доходам республиканского бюджета исполнен на 97,2%, в бюджет поступило 19,6 трлн тенге.

Основными причинами неисполнения плана являются:

снижение импорта из третьих стран на 2 млрд долларов;

перенос запуска проекта будущего расширения на тенгизском месторождении;

увеличение возврата НДС в 3 раза в сравнении с 2023 годом, возвращено 1 216 млрд тенге.

Расходы бюджета исполнены на 97,8 % и составили 23,6 трлн тенге.

Глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов отметил, что повышение эффективности использования государственных средств и активов является общей задачей всех участников бюджетного процесса.

"ВАП рекомендовано повысить прозрачность прогноза социально-экономического развития с обязательным раскрытием используемых расчетных моделей, факторов и предположений, разработать Концепцию налоговой политики, где будут предусмотрены: полная цифровизация налогового и таможенного администрирования, определение групп товаров для маркировки, механизмы выявления теневой предпринимательской деятельности и занижения доходов. Рекомендуется также ввести требование по раскрытию данных, обосновывающих внешние заимствования, включая оценку влияния каждого проекта на устойчивость госдолга в долгосрочной перспективе", – добавил он.

Предлагается также определить порядок оценки эффективности господдержки и мер стимулирования бизнеса с четкими критериями и методиками и ужесточить критерии внесения новых бюджетных инвестпроектов в течение финансового года и исключения уже утвержденных.

18 июня 2025 года министр финансов Мади Такиев рассказал депутатам, что делается для сокращения государственного долга Казахстана – на сегодня его размер составляет 31,9 трлн тенге.