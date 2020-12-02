Жительница Атырау собирала деньги на лечение ребенка для погашения долга

Фейковое объявление случайно увидела мама мальчика, после чего обратилась в полицию.

Атырауская мошенница собирала деньги на лечение чужого ребенка, передает zakon.kz.

В региональном ДП отметили, что она, увидев в Instagram объявление о сборе средств на лечение трехлетнего мальчика, больного ДЦП, организовала аналогичный сбор денег. Мошенница открыла в Instagram новую страницу, где разместила призыв о помощи с фотографией ребенка и указанием банковских реквизитов.

Фейковое объявление случайно увидела мама мальчика, после чего обратилась в полицию.

Стражи порядка установили и задержали автора объявления - 28-летнюю женщину - которая рассказала, что решила таким образом погасить имеющийся у нее долг в 40 тысяч тенге. Доброжелатели перечисляли ей разные суммы: по 200, 500, по 2 000 тенге.

Установлено, что в период с 16 по 23 ноября в общей сложности она успела собрать 37 тысяч тенге, которыми и погасила свою задолженность.

Однако, будучи уже под следствием, подозреваемая собрала указанную сумму и передала деньги маме мальчика, которая простила ее. Тем не менее, досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса ("Мошенничество") продолжается.

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