Деньги на лечение умершего ребенка собирала мошенница в Алматинской области
Сотрудники полиции выявили несколько случаев мошенничества во время спецоперации "Anti-fraud". Они задержали подозреваемых, причастных к преступным схемам. В первом случае 31-летняя жительница города Конаев, войдя в доверие, незаконно завладела денежными средствами. Она оказалась замешана и в другом вопиющем эпизоде. Под предлогом сбора средств на лечение ребенка женщина обманула граждан.
Во втором случае 26-летний мужчина, представляясь перевозчиком, завладел 180 тысячами тенге под предлогом транспортировки товара.
По всем фактам возбуждены уголовные дела, идет следствие. Правоохранительные органы проверяют возможную причастность задержанных к другим эпизодам мошенничества.
Ранее сообщалось, что алматинка обманывала людей, обещая квартиры из благотворительного фонда.