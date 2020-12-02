Лукашенко опасается группировки НАТО для захвата белорусских земель

Западные страны давно имеют планы создать санитарный пояс между ЕС и Россией, считает Александр Лукашенко.

Страны НАТО создают военную группировку для захвата западных белорусских земель. Об этом сказал Александр Лукашенко на саммите лидеров стран ОДКБ, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

По словам Лукашенко, причиной обострения ситуации в Беларуси стало внешнее вмешательство.

Дело, цитирую, "в исторической принадлежности белорусских земель Польше". Это заявляется уже в открытом режиме… Оказывается там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют, – сказал Лукашенко.

Он добавил, что в НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель. "Скажите, как на это можно реагировать?", – спросил он.

Президент считает, что западные страны давно имеют планы создать санитарный пояс между ЕС и Россией.

Это цели, которые после распада Союза, в середине 90-х не удалось реализовать. Кто-кто, а мы с президентом России это очень хорошо понимаем. События в Беларуси (открыто уже говорят) – это трамплин для давления на Российскую Федерацию. Просто по-дружески хочу сказать: если кто-то думает, что это где-то далеко, Беларусь, что это не у нас… Может быть, и мы когда-то так думали. Даже события в Украине – думали, что это где-то не у нас. Не успеете оглянуться, как это будет у вас, - заявил Лукашенко.

Также он обратил внимание на "буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси".

Он отметил, что странам ОДКБ "как никогда надо быть сегодня вместе, едиными", при этом, по его словам, основа единства государств – экономика.

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