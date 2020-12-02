Жители Темиртау замерзают в своих квартирах

Температура в квартирах - минус 15 градусов.

Сотни жителей Темиртау замерзают в собственных квартирах. Люди вынуждены включать электрорадиаторы. Другие горько шутят, что греются на улице. А пока в городе ищут виноватых, в регион идут тридцатиградусные морозы, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AstanaTV, социальные сети завалены сообщениями жителей Темиртау. Дома по улицам Абая, Момышулы, Валиханова и Металлургов почти без отопления. Температура в квартирах - всего 15 градусов. При норме в 18. Едва спасают обогреватели, говорят горожане.

Вот 15 градусов. Целый день ходим одетые. Я вышла на улицу. Там теплее, чем дома. Я уходила, чтобы погреться на улице, - говорит местная жительница Сауле Адыкеева.

При этом жителям приходится стопроцентно оплачивать счета за тепло. Темиртаусцы уверены - компания-услугодатель "Окжетпес" недодает тепло. Это можно было бы отследить по приборам учета, но их пока не подключили.

Нам Окжетпес не подает. Они не подают нормальную температуру к дому до фундамента. Ледяные и подача и обратка. Разве это отопление?, - вопрошает местная жительница Наталья Холодова.

Энергетики отмечают, что аварий на местных ТЭЦ и сетях не было. Все котлы греют в штатном режиме. Проблема в работе КСК и в подготовке к отопительному сезону. Многие жители каждый на свой лад переделали системы, не соблюдая правила. Следить за этим должны сами собственники квартир.

Все системы отопления однозначно заужены. Здесь изменения произвели. Необходимо более завышенный гидравлический режим. А мы подаем все согласно графику, - заявил зам главного инженера ТОО "Окжетпес-Т" Петр Констанс.

Пока идут споры кто виноват, мороз на улице крепчает. Семьям, где есть маленькие дети приходится совсем туго. Лилия Шейкина говорит, их дом по проспекту Бауыржана Момышулы полностью отремонтировали четыре года назад. До этой зимы все было хорошо, но теперь снова мерзнут.

Отопления у меня нету, вообще отопления нет. И мы не знаем куда обращаться. Уже и наладка была, и Окжетпес, и акимат. А толку нет никакого, - утверждает жительница Темиртау Лилия Шейкина.

Жители требуют, чтобы услугодатель провел полную ревизию всех проблемных участков. Окжетпес же просит горожан обращаться с письменными заявлениями. Вот только успеют ли все наладить до морозов? По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбики термометров в регионе опустятся до минус тридцати.

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