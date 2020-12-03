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Врач назвала три способа быстро избавиться от простуды

По словам специалиста, в первую очередь необходимо использовать спрей для горла.

Фото : ria.ru3 декабря 2020, 07:02

Британский врач и телеведущая Сара Джарвис перечислила три эффективных способа, которые помогут быстро вылечить простуду, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Так, по ее словам, первый способ — это спрей для горла, создающий защитный барьер от микробов.

Простуда проникает в организм через слизистые оболочки — в основном через рот и нос. Исследования показали, что спрей может сократить продолжительность симптомов простуды вдвое, — пояснила Джарвис.

Во-вторых, советует медик, для лечения можно использовать эхинацею. Однако ее нельзя применять детям. По словам эксперта, у медицины пока нет однозначных данных, какие части растения и в каком объеме нужно употреблять.

И, наконец, Джарвис порекомендовала принимать витамин С или продукты, в которых он содержится: цитрусовые, перец, брокколи, брюссельскую капусту и картофель.

Чтобы избежать распространения заболевания, врач посоветовала часто мыть руки теплой водой с мылом, а также чихать и кашлять в одноразовые салфетки, быстро их выбрасывая.


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