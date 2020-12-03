Европа запустит в космос гигантскую "Клешню" для охоты

Миссия ClearSpace-1 заключается в том, чтобы отлавливать мертвые спутники и сталкивать их с орбиты.

Европейское космическое агентство заключило договор со швейцарским стартапом ClearSpace и обеспечило $68 млн финансирования проекта. Это первая миссия по очистке околоземного пространства от вышедших из строя спутников и прочего космического мусора, сообщает zakon.kz со ссылкой на Техкульт.

Сам аппарат, который будет это делать, получил рабочее название "Клешня" (Claw).

Сегодня на 2800 работающих рукотворных спутников Земли приходится более 3000 "мертвых", а также 900 000 обломков размером более 10 см, которые представляют реальную опасность. Есть и другой космический мусор, но в ЕКА пока решили сосредоточиться на самых крупных объектах. Миссия ClearSpace-1 заключается в том, чтобы отлавливать мертвые спутники и сталкивать их с орбиты, чтобы они сгорели в атмосфере планеты.

Уже известна первая цель для Клешни – это VESPA. Вторичный адаптер полезной нагрузки Vega, использованный при запуске ракеты ESA Vega в 2013 году. Вес этого отработавшего устройства 112 кг, что сопоставимо с параметрами большинства спутников. В ClearSpace уже создали анимацию, которая демонстрирует, как Коготь будет захватывать предмет и запускать по новой траектории.

Ожидается, что миссия ClearSpace-1 стартует в 2025-ом, а сейчас идет поиск очередных спонсоров. Это долгосрочный проект, который призван решить важнейшую задачу, которая уже скоро станет критической.

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