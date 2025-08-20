Мыши, мухи, растения, семена и грибы стартовали с "Байконура" в космос

Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Бион-М" № 2 стартовала с космодрома "Байконур". Спутник вывели на орбиту, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным "Роскосмоса", к звездам отправились 75 мышей, 1500 мух-дрозофил, растения, семена и грибы.

Отмечается, что аппарат доставят на высокоширотную орбиту с большим наклонением высотой 370-380 км. Ученые хотят проверить ее биологическую безопасность. На такой орбите больше космическая радиация и другая геомагнитная обстановка, чем на традиционных орбитах с наклонением 50-60 градусов. Полет запланирован на 30 суток.

"Бион-М" № 2 состоит из герметичного спускаемого аппарата, внутри и снаружи которого размещена научная аппаратура приборного и агрегатного отсеков, платформы средств отделения и солнечных батарей.

В период с 1973 по 1996 год запустили 11 "Бионов", на борту которых в космосе побывали обезьяны, крысы, гекконы, рыбы гуппи, насекомые и одноклеточные организмы.

