Япония планирует прекратить продажу новых бензиновых автомобилей

Согласование этого вопроса сейчас проводит министерство экономики, промышленности и торговли страны.

Япония к середине 2030-х годов исключит из продажи новые автомобили с двигателем, работающим на бензине, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Согласование этого вопроса сейчас проводит министерство экономики, промышленности и торговли страны.

Как передает агентство Киодо, все новые автомобили, допущенные к продаже к середине 2030-х годов, должны будут иметь гибридный, электрический или водородный двигатель.

Толчком к этому стало заявление премьер-министра Японии Есихидэ Суги о намерении Японии свести к нулю выбросы парниковых газов к 2050 году. Как ожидается, если министерство экономики, промышленности и торговли поставит цель отказаться от бензиновых двигателей, это подтолкнет производителей к более интенсивным разработкам в области электродвигателей.

Как ожидается, конкретные направления по этой цели будут сформированы до конца года.

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