Горячие новости
Читайте также

Япония планирует прекратить продажу новых бензиновых автомобилей

Согласование этого вопроса сейчас проводит министерство экономики, промышленности и торговли страны.

Фото : lenta.ru3 декабря 2020, 07:40

Япония к середине 2030-х годов исключит из продажи новые автомобили с двигателем, работающим на бензине, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Согласование этого вопроса сейчас проводит министерство экономики, промышленности и торговли страны.

Как передает агентство Киодо, все новые автомобили, допущенные к продаже к середине 2030-х годов, должны будут иметь гибридный, электрический или водородный двигатель.

Толчком к этому стало заявление премьер-министра Японии Есихидэ Суги о намерении Японии свести к нулю выбросы парниковых газов к 2050 году. Как ожидается, если министерство экономики, промышленности и торговли поставит цель отказаться от бензиновых двигателей, это подтолкнет производителей к более интенсивным разработкам в области электродвигателей.

Как ожидается, конкретные направления по этой цели будут сформированы до конца года.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты