Продажи электромобилей в Китае резко выросли, а бензиновых автомобилей упали

Согласно отраслевым данным, опубликованным 13 января, продажи всех типов электромобилей в Китае в прошлом году выросли более чем на 40%, в то время как продажи автомобилей с бензиновым двигателем упали, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, в прошлом году на крупнейшем в мире рынке по объему продаж было продано в общей сложности 31,4 млн транспортных средств, включая автобусы и грузовики, что на 4,5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей. Рост продаж опережал рост производства, которое выросло на 3,7%.

Экспорт легковых автомобилей из Китая вырос почти на 20% в 2024 году и составил почти 5 млн транспортных средств, что способствовало резкому росту общего экспорта Китая.

Из этого количества экспорт электромобилей на чистых аккумуляторах, на топливных элементах и гибридов – электромобилей с небольшим бензиновым двигателем для резервного питания аккумуляторов – достиг 1,28 млн. Это на 6,7% больше, чем в 2023 году.

Экспансия китайских производителей электромобилей за рубеж встревожила автопроизводителей в США и Европе. В прошлом году США ввели 100%-ный тариф на электромобили китайского производства, а Европейский союз также ударил по китайским производителям электромобилей новыми тарифами, заявив, что отрасль выиграла от несправедливых государственных субсидий.

Ранее стало известно, что новые ограничения на распространение технологий ИИ вводят в США.