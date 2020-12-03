В Казахстане продолжается рост заболеваемости COVID-19
За прошедшие сутки зарегистрированы 769 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
б эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 2 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 769 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 133 887 случаев, из них:
в ВКО - 16670 (+140),
в городе Алматы - 16269(+72),
в городе Нур-Султан - 16190(+41),
в Атырауской области - 11708(+31),
в Карагандинской области - 11164(+21),
в ЗКО - 8140(+34),
в СКО - 6713(+97),
в Павлодарской области - 6674(+99),
в Алматинской области - 5801(+24),
в Костанайской области - 5553(+82),
в Акмолинской области - 5432(+89),
в городе Шымкент - 5381(+5),
в Жамбылской области - 4467(+15),
в Актюбинской области - 3493(+5),
в Туркестанской области - 3495(+7),
в Мангистауской области - 3441(+5),
в Кызылординской области - 3296(+2).
В Казахстане 642 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 79,
в городе Алматы - 33,
в Акмолинской области - 34,
в Актюбинской области - 1,
в Алматинской области - 9,
в ВКО - 116,
в Жамбылской области - 14,
в ЗКО - 73,
в Карагандинской области - 14,
в Костанайской области - 83,
в Кызылординской области - 1,
в Мангистауской области - 1,
в Павлодарской области - 107,
в СКО – 75,
в Туркестанской области - 2.
Всего в стране выздоровели – 118 004 человека от COVID-19.
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