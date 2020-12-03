В Казахстане продолжается рост заболеваемости COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрированы 769 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

б эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 2 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 769 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 133 887 случаев, из них:

в ВКО - 16670 (+140),

в городе Алматы - 16269(+72),

в городе Нур-Султан - 16190(+41),

в Атырауской области - 11708(+31),

в Карагандинской области - 11164(+21),

в ЗКО - 8140(+34),

в СКО - 6713(+97),

в Павлодарской области - 6674(+99),

в Алматинской области - 5801(+24),

в Костанайской области - 5553(+82),

в Акмолинской области - 5432(+89),

в городе Шымкент - 5381(+5),

в Жамбылской области - 4467(+15),

в Актюбинской области - 3493(+5),

в Туркестанской области - 3495(+7),

в Мангистауской области - 3441(+5),

в Кызылординской области - 3296(+2).

В Казахстане 642 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 79,

в городе Алматы - 33,

в Акмолинской области - 34,

в Актюбинской области - 1,

в Алматинской области - 9,

в ВКО - 116,

в Жамбылской области - 14,

в ЗКО - 73,

в Карагандинской области - 14,

в Костанайской области - 83,

в Кызылординской области - 1,

в Мангистауской области - 1,

в Павлодарской области - 107,

в СКО – 75,

в Туркестанской области - 2.

Всего в стране выздоровели – 118 004 человека от COVID-19.

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