Эксперт назвал признаки скорой "смерти" смартфона

Он также отметил, что использование неисправного устройства повышает риск его окончательной поломки.

Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин назвал признаки того, что смартфон скоро может выйти из строя, сообщает zakon.kz со ссылкой на агентство "Прайм".

Он также добавил, что использование неисправного устройства повышает риск его окончательной поломки.

Как отметил эксперт, одним из "звоночков" о будущих неполадках может служить деформация гаджета — поломки корпуса, разбитое стекло и т.п. Не предвещает ничего хорошего и быстрый разряд аккумулятора, особенно на холоде и при поиске сети. Насторожиться стоит, если телефон нагревается без видимых причин.

Свидетельствуют о предстоящих проблемах и "глюки" сенсорной панели, динамика или микрофона, а также деформация фотографий и файлов при сохранении. То же касается потери связи или некорректной работы модулей — сотовой связи, интернета, Wi-fi или Bluetooth.

По словам Щельцина, обычно все эти проблемы связаны с физической или программной деформацией устройства и решаются на старте, но дальнейшее использование аппарата повышает вероятность превратить его в "кирпич".

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