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Какими будут проценты по депозитам в январе 

Ставки на январь сохранены на уровне декабря.

Фото : liter.kz3 декабря 2020, 09:53

Казахстанский фонд гарантирования депозитов сообщил об утверждении максимальных рекомендуемых ставок по депозитам в тенге на январь 2021 года, передает zakon.kz.

Максимальные рекомендуемые ставки по краткосрочным депозитам остаются неизменными в силу отсутствия пересмотра значения базовой ставки Национального Банка Казахстана, которой они соответствуют. Также сохранились ставки по долгосрочным депозитам, которые рассчитываются на основании рыночных трендов, - сообщили в КФГД.

Самыми доходными среди тенговых депозитов остаются сберегательные без права пополнения сроком на 12 месяцев – 14%. Напомним, что одной из отличительных особенностей сберегательных депозитов является строгое ограничение по досрочному снятию денег, за что банки предлагают самую высокую ставку. Кроме того, по сберегательным депозитам в тенге предусмотрена повышенная сумма гарантии – 15 млн тенге.


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