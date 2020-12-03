Дуйсенбаев освобожден от должности судьи Верховного суда

На эту должность он был избран в 2015 году.

Фото : пресс-служба Верховного суда

Дуйсенбаев Гахарман Базарбекович освобожден от должности судьи Верховного Суда Республики Казахстан, сообщает zakon.kz. Дуйсенбаев Гахарман родился 31 октября 1964 в Кызылорде. Образование, специальность (квалификация), лицензии: · Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1989) Юрист Трудовой стаж: · Киномеханик широкоэкранного кинотеатра имени И. Алтынсарина города Кзыл-Орда (1981-1985); · Шофер Сырдарьинского районного суда Кзыл-Ординской области (1985-1986); · Секретарь судебного заседания, старший консультант Кзыл-Ординского областного суда (1986-1993); · Судья суда города Ленинска Кзыл-Ординской области (1993-1997); · Судья Кызылординского областного суда (1997-2002); · Председатель Кармакчинского районного суда Кызылординской области (2002-2007); · Председатель Аральского районного суда Кызылординской области (2007-07.2012); · Председатель Сырдарьинского районного суда Кызылординской области (02.07.2012-12.12.2013); · Судья Кызылординского областного суда (12.12.2013-18.12.2015); · Судья Верховного Суда Республики Казахстан (с 10.12.2015)

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