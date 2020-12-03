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Дуйсенбаев освобожден от должности судьи Верховного суда

На эту должность он был избран в 2015 году.

Фото : пресс-служба Верховного суда3 декабря 2020, 10:05

Дуйсенбаев Гахарман Базарбекович освобожден от должности судьи Верховного Суда Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Дуйсенбаев Гахарман родился 31 октября 1964 в Кызылорде.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1989)

Юрист

Трудовой стаж:

· Киномеханик широкоэкранного кинотеатра имени И. Алтынсарина города Кзыл-Орда (1981-1985);

· Шофер Сырдарьинского районного суда Кзыл-Ординской области (1985-1986);

· Секретарь судебного заседания, старший консультант Кзыл-Ординского областного суда (1986-1993);

· Судья суда города Ленинска Кзыл-Ординской области (1993-1997);

· Судья Кызылординского областного суда (1997-2002);

· Председатель Кармакчинского районного суда Кызылординской области (2002-2007);

· Председатель Аральского районного суда Кызылординской области (2007-07.2012);

· Председатель Сырдарьинского районного суда Кызылординской области (02.07.2012-12.12.2013);

· Судья Кызылординского областного суда (12.12.2013-18.12.2015);

· Судья Верховного Суда Республики Казахстан (с 10.12.2015)


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