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Общество

Нургазы Абдиканов освобожден от должности верховного судьи

Верховный Суд РК, верховный суд, суд, судебный процесс , фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 10:13 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Сената Парламента Казахстана 10 апреля 2025 года на пленарном заседании освободили от должности судью Верховного суда Нургазы Абдиканова, передает корреспондент Zakon.kz.

Председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов вынес на рассмотрение представление главы государства об освобождении Абдиканова Нургазы Абеновича от должности судьи Верховного суда в связи с уходом в отставку.

"Судья достиг пенсионного возраста, имеет огромный опыт судейской работы более 27 лет, пользуется заслуженным авторитетом в судебном сообществе. В связи с этим, уважаемые депутаты, просим вас поддержать представление главы государства об освобождении Абдиканова от должности судьи Верховного суда в связи с уходом в отставку", – сообщил он.

Ранее Верховный суд разъяснил ряд вопросов по разрешению трудовых споров.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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