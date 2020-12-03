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Курс доллара резко снизился

Доллар подешевел сразу на 2,61 тенге.

Фото : rg.ru3 декабря 2020, 11:15

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 422,66 тенге, снизившись на 2,61 тенге, передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 422,8-424,3 тенге, евро - 513-515 тенге, рос. рубль - 5,61-5,67 тенге.

Тем временем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 3 декабря.

Так, январские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,24%, составив $45,17 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале подешевели на 0,17% — до $47,17 за баррель.


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