Курс доллара резко снизился
Доллар подешевел сразу на 2,61 тенге.
Фото : rg.ru3 декабря 2020, 11:15
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 422,66 тенге, снизившись на 2,61 тенге, передает zakon.kz.
В обменниках доллары покупают/продают по 422,8-424,3 тенге, евро - 513-515 тенге, рос. рубль - 5,61-5,67 тенге.
Тем временем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 3 декабря.
Так, январские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,24%, составив $45,17 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале подешевели на 0,17% — до $47,17 за баррель.
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