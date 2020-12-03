Правила обследования на наличие ВИЧ-инфекции утвердили в РК

При положительном результате исследования на ВИЧ-инфекцию берется письменное согласие на ввод персональных данных в систему электронного слежения (ЭС).

Министр здравоохранения РК своим приказом от 27 ноября 2020 года утвердил правила обязательного конфиденциального медицинского обследования на наличие ВИЧ-инфекции, передает zakon.kz.

Так, перед обязательным медобследованием лиц на ВИЧ-инфекцию врач или специалист, прошедший специальную подготовку по консультированию, проводит дотестовое консультирование и получает согласие на тестирование, консультирование и ввод персональных данных в информационную систему медицинской организации осуществляющей забор крови.

При этом забор крови проводится в организациях здравоохранения, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности по документу, удостоверяющему личность, и направляется в территориальные организации здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, РГОЗ для проведения исследований.





Порядок проведения диагностики ВИЧ-инфекции у взрослых и детей старше 18 месяцев включает два этапа - первый и подтверждающий.

Первый этап: при первичном исследовании (Т1) одновременно определяются вирусный антиген р24 и антитела к ВИЧ первого и второго типаметодом иммуноферментного анализа (ИФА) или иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), или электрохемилюминесцентного анализа (ЭХЛА).

На первом этапе используются тест-системы с диагностической чувствительностью - 100% (нижний предел 95% доверительного интервала - не менее 99%); диагностическая специфичность - не менее 99% (нижний предел 95% доверительного интервала - не менее 98%); аналитической чувствительностью - не более 2 МЕ/мл (минимальное количество антигена р24).

При каждой постановке на определение маркеров ВИЧ-инфекции серологическим методом, дополнительно к прилагаемым к набору контрольным образцам, проводится постановка внутри лабораторного контроля c коэффициентом позитивности (ОП/ОПкрит) в диапазоне 2,0-2,5 для оценки стабильности процесса.

При получении отрицательного результата обследуемому выдается результат "ВИЧ отрицательный". Отрицательный результат обследуемый получает по месту забора крови при предъявлении документа, удостоверяющего личность в течение 3 рабочих дней с момента поступления образца крови для исследования в лабораторию. Перед выдачей результата проводится послетестовое консультирование.

При получении положительного результата проводится второе исследование (Т2) с использованием тест-системы, отличающейся от Т1, или ЭТ. Допускается использование тестов третьего и четвертого поколений.

Если результат Т2 отрицательный, проводится повторное исследование этого же образца с использованием тестов Т1 и Т2. При получении двух отрицательных результатов в повторном исследовании выдается результат "ВИЧ отрицательный".

При получении двух положительных результатов исследований образец сыворотки объемом не менее 1 мл направляется в лабораторию РГОЗ для проведения подтверждающих исследований в срок не позднее трех рабочих дней с момента последней постановки.

При получении противоречивых результатов исследований (Т1+, Т2-), результат считается сомнительным. Через 14 календарных дней проводится повторный забор крови и исследование на ВИЧ-инфекцию, согласно 1 этапа порядка проведения диагностики ВИЧ-инфекции у взрослых и детей старше 18 месяцев (РГОЗ информацию о сомнительном результате на ВИЧ-инфекцию передает в территориальную государственную организацию здравоохранения, осуществляющую деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, для повторного обследования на ВИЧ-инфекцию).

При получении повторного сомнительного результата на ВИЧ-инфекцию через 14 календарных дней, проводятся дополнительные исследования с применением других серологических тестов.

Отрицательный результат выдается по двум отрицательным результатам из трех проведенных исследований. Положительный результат выдается по двум положительным результатам из трех проведенных исследований.

В случае обследования беременных дополнительно используются молекулярно-биологические тесты (количественное определение рибонуклеиновой кислоты (РНК) ВИЧ с чувствительностью теста не более 50 копий/мл или определение провирусной дезоксирибонуклеиновой кислоты (пДНК) ВИЧ).

Подтверждающий этап: подтверждение первично-положительных образцов из территориальных государственных организаций здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, проводится методами ИФА или ИХЛА или ЭТ и подтверждающего иммунного блота (ИБ) или иммунохроматографического теста с профилем белков ВИЧ в лаборатории РГОЗ.

При получении лабораторией РГОЗ биоматериала из организации службы крови с положительным результатом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и отрицательным или сомнительным результатом ИФА или ИХЛА или ЭХЛА, проводится дополнительное исследование с применением молекулярно-биологических тестов для идентификации ВИЧ-инфекции в период серонегативного окна.

Обследуемый донор находится на сероконтроле в территориальной государственной организации здравоохранения, осуществляющей деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции до подтверждения или исключения диагноза.

При получении отрицательного результата в ИФА или ИХЛА или ЭТ в лаборатории РГОЗ информация передается в территориальную государственную организацию здравоохранения, осуществляющую деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, для проведения повторного забора крови и обследования на ВИЧ через 14 календарных дней, согласно порядку проведения диагностики ВИЧ-инфекции у взрослых и детей старше 18 месяцев (1 этап).

При получении положительного результата в ИФА или ИХЛА или ЭТ в лаборатории РГОЗ проводится подтверждающий тест: ИБ или иммунохроматографический тест с профилем белков ВИЧ.

При получении отрицательного результата ИБ или иммунохроматографического теста с профилем белков ВИЧ и положительного результата в ИФА или ИХЛА или ЭТ проводится повторное исследование через 1 или 3 месяца, согласно порядку проведения диагностики ВИЧ-инфекции у взрослых и детей старше 18 месяцев последовательно, начиная с первого этапа.

При отсутствии положительной динамики титров антител к ВИЧ в ИФА или ИХЛА и отрицательном ИБ через 3 месяца проводится исследование методом ПЦР.

При получении сомнительного результата ИБ или иммунохроматографического теста с профилем белков ВИЧ и положительного результата в ИФА или ИХЛА или ЭТ, проводится повторное исследование через 14 календарных дней или 1 месяц, в соответствии с порядком проведения диагностики ВИЧ-инфекции у взрослых и детей старше 18 месяцев последовательно, начиная с первого этапа.

При отсутствии положительной динамики титров антител к ВИЧ в ИФА или ИХЛА и сомнительном ИБ через 1 месяц, проводится исследование методом ПЦР. При первом сомнительном результате ИБ беременных на поздних сроках тестирования решается вопрос о проведении дополнительного тестирования в индивидуальном порядке.

При отрицательном результате ПЦР (РНК ВИЧ) проводится повторное исследование через 14 календарных дней.

При положительном результате ПЦР (РНК ВИЧ) у беременных в третьем триместре назначается антиретровирусная терапия.

При отсутствии положительной динамики титров антител к ВИЧ в ИФА или ИХЛА и ИБ и отрицательном результате ПЦР, в срок не более3 месяцев решатся вопрос о неспецифической реакции на антитела к ВИЧ или постановки на сероконтроль.

При получении положительного результата ИБ или иммунохроматографического теста с профилем белков ВИЧ выдается результат «Обнаружены антитела к ВИЧ» в территориальную организацию здравоохранения, осуществляющую деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции. В бланк результата, предназначенного для медицинской организации, где производился забор крови обследуемого лица, вносится номер ИБ и дата его выдачи.

Лицам с ранее установленным диагнозом ВИЧ-инфекция исключается проведение повторного исследования подтверждающим тестом (ИБ или иммунохроматографический тест с профилем белков ВИЧ в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Результат ИБ выдается в течение 15 рабочих дней с момента поступления образца крови в лабораторию, выполняющую первичное исследование на ВИЧ-инфекцию.

Положительный результат теста на ВИЧ-инфекцию, обследуемый получает в территориальной организации здравоохранения, осуществляющей деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, с проведением после тестового консультирования, включающего: оценку последствий тестирования, определение наличия или отсутствия индивидуальных факторов риска, предоставление информации о путях передачи ВИЧ и способах защиты, видов помощи, доступных для ВИЧ-инфицированного.

Как отмечается, во время послетестового консультирования оценивается: риск самоубийства, депрессии и другие последствия для психического здоровья в результате диагностики ВИЧ-инфекции; риск насилия со стороны интимного партнера для женщин, у которых диагностирована ВИЧ-инфекция, последствия раскрытия статуса.

При наличии стресса, агрессивной реакции, депрессии, пациенту предоставляется помощь психолога.

Врач или психолог организации здравоохранения, выявившей факт ВИЧ-инфекции, предупреждает об административной и уголовной ответственности за заражение других лиц в соответствии со статьей 429 Кодекса "Об административных правонарушениях" и статьей 118 Уголовного Кодекса РК, с подписанием пациентом листа конфиденциального собеседования.

При положительном результате исследования на ВИЧ-инфекцию у лица берется письменное согласие на ввод персональных данных в систему электронного слежения (ЭС). При отказе на ввод персональных данных в систему ЭС вносятся: номер и дата иммунного блота, инициалы, дата рождения, данные эпидемиологического анамнеза.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (2 декабря).

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