Как разделить ипотечное жилье при разводе

Квартира, приобретенная в ипотеку, делится при разводе, впрочем, как и сама ипотека.

Нередко казахстанцы сталкиваются с проблемой раздела имущества при разводе. К примеру, можно ли разделить ипотечное жилье и как выплачивать ипотеку в этом случае? На этот вопрос ответила юрист Шолпан Исмаилова, передает zakon.kz.

По ее словам, квартира, приобретенная в ипотеку, делится при разводе, впрочем, как и сама ипотека.

Оба супруга солидарные должники и несут одинаковую ответственность за погашение кредита. Для этого при оформлении займа банки всегда требуют письменное согласие второго супруга. Для раздела ипотечного жилья необходимо сначала выделить доли во владении квартирой и после этого разделить кредит, - пояснила юрист.

Она отметила, что, как правило, эта процедура производится в судебном порядке.

Тот супруг, с кем остаются несовершеннолетние дети, может так же просить суд отступить от равенства долей, в интересах несовершеннолетних детей. После чего банком предоставляется возможность заключить с каждым из супругов отдельный договор и скорректировать графики выплат с учетом уровня заработной платы, - отметила Шолпан Исмаилова.

Она привела возможное варианты при разделе:

- бывшие супруги самостоятельно продают квартиру, выплачивают долг, а оставшуюся сумму делят между собой;

- один из супругов погашает долг ежемесячно, после чего квитанцию отправляет второму супругу, чтобы получить компенсацию в виде половины суммы;

- один из супругов уплачивает другому определенную сумму за право на долю жилья;

- квартиру или дом выставляют на торги по решению суда, деньги после продажи делятся между банком и супругами.

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