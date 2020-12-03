Бари Алибасов попал в больницу с возможной передозировкой Виагрой

У него сильно упало давление.

73-летнего продюсера Бари Алибасова госпитализировали в одну из московских больниц, передает zakon.kz.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на его пиар-директора Вадима Горжанкина, у Алибасова сильно упало давление.

Бари Каримовичу вечером стало плохо, вызвали скорую помощь, у него оказалось очень низкое давление. Его госпитализировали. Если все будет нормально, в больнице он пробудет до субботы, – сказал Горжанкин.

Он также добавил, что одна из версий ухудшения самочувствия Алибасова - "передозировка препаратом "Виагра".

Летом 2019 года российский музыкант и продюсер, основатель группы "На-На" Бари Алибасов был госпитализирован после того, как случайно выпил жидкость для удаления засоров "Крот". Врачи диагностировали у него ожоги пищевода, дыхательных путей и желудка. Он 13 дней провел в больнице, из них несколько был в состоянии медикаментозного сна. Через какое-то время история стала приобретать скандальный характер, так как появилось подозрение, что отравление было инсценировано. В интернете появился скриншот переписки, якобы свидетельствующий об этом. Содержание указывало на то, что настоящей причиной госпитализации Алибасова стали проблемы с алкоголем. А сын продюсера заявил, что история с отравлением помогла ему и пиар-менеджеру Вадиму Горжанкину заработать 26 млн рублей. Якобы они каждый день придумывали, как лучше подавать новости, "чтобы об этом писали все СМИ и при этом нигде не наврать".

Некоторые СМИ писали, что вся эта история - инсценировка ради пиара. Вадим Горжанкин назвал произошедшее "спектаклем". Но потом объяснил, что имел в виду другое: "Все, что происходит в нашей жизни, – это спектакль". Он утверждал, что есть официальные доказательства отравления Алибасова и это не пиар.

В ноябре текущего года Алибасов заявил, что скоро станет отцом. Его пассия 30-летняя Виктория Полторацкая заявила, что беременна.

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