Адольф Гитлер одержал победу на выборах в Намибии
Я не стремлюсь к мировому господству - Адольф Уунона.
Фото : избирательная комиссия Намибии3 декабря 2020, 17:33
Политик по имени Алольф Гитлер победил на региональных выборах в Намибии, передает zakon.kz.
Адольф Гитлер Уунона получил 85 процентов голосов за место в правящей партии SWAPO (Народная организация Юго-Западной Африки) в северном регионе Ошана.
В интервью газете Bild он заявил, что не имеет никакого отношения к нацистской идеологии.
Мой отец назвал меня в честь этого человека. Он, вероятно, не понимал, каких взглядов был Гитлер. Я считал это имя нормальным в детстве. Подростком я понял, кем он был на самом деле, - объяснил политик.
Он рассказал, что жена зовет его Адольфом. Официально он представляется Адольфом Ууноной.
Мое имя не означает, что я хочу завоевать Ошану, это не значит, что я стремлюсь к мировому господству, - рассказал он.
Согласно данным сайта избирательной комиссии Намибии, он получил 1196 голосов и получил место в региональном совете.
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