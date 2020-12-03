Адольф Гитлер одержал победу на выборах в Намибии

Я не стремлюсь к мировому господству - Адольф Уунона.

Политик по имени Алольф Гитлер победил на региональных выборах в Намибии, передает zakon.kz.

Адольф Гитлер Уунона получил 85 процентов голосов за место в правящей партии SWAPO (Народная организация Юго-Западной Африки) в северном регионе Ошана.

В интервью газете Bild он заявил, что не имеет никакого отношения к нацистской идеологии.

Мой отец назвал меня в честь этого человека. Он, вероятно, не понимал, каких взглядов был Гитлер. Я считал это имя нормальным в детстве. Подростком я понял, кем он был на самом деле, - объяснил политик.

Он рассказал, что жена зовет его Адольфом. Официально он представляется Адольфом Ууноной.

Мое имя не означает, что я хочу завоевать Ошану, это не значит, что я стремлюсь к мировому господству, - рассказал он.

Согласно данным сайта избирательной комиссии Намибии, он получил 1196 голосов и получил место в региональном совете.

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