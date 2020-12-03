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Попытка самосожжения попала на видео в Нур-Султане

Мужчине с женщиной помешали стражи порядка.

Фото : Скриншот видео3 декабря 2020, 17:58

Двое жителей Жамбылской области угрожали самосожжением в центре столицы Казахстана, сообщает zakon.kz.

Видео инцидента появилось на странице astana_pokazhet.

На кадрах видно, что мужчина с женщиной разожгли костер на дороге напротив "КазМедиаЦентра". В руках у них была бутылка с горючей жидкостью.

К счастью, осуществить задуманное у них не получилось. Полицейские им помешали.

Zakon.k обратился за комментарием в столичный департамент полиции.

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Публикация от Не видели? Астана покажет! (@astana_pokazhet)


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