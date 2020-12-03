Попытка самосожжения попала на видео в Нур-Султане
Мужчине с женщиной помешали стражи порядка.
Фото : Скриншот видео3 декабря 2020, 17:58
Двое жителей Жамбылской области угрожали самосожжением в центре столицы Казахстана, сообщает zakon.kz.
Видео инцидента появилось на странице astana_pokazhet.
На кадрах видно, что мужчина с женщиной разожгли костер на дороге напротив "КазМедиаЦентра". В руках у них была бутылка с горючей жидкостью.
К счастью, осуществить задуманное у них не получилось. Полицейские им помешали.
Zakon.k обратился за комментарием в столичный департамент полиции.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5049821-7bcfb1e7b05ba3d7204ff6a540abe014
Сейчас читают