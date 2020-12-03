Карантин в Шымкенте продлили до 21 декабря

Ограничения вступают в действие с 7 декабря.

Главный государственный санитарный врач Шымкента подписал постановление о продлении карантина и ограничительных мер на территории города с 7 декабря до 21 декабря, сообщает zakon.kz.

В постановлении говорится, что сохраняются запреты на работу торгово-развлекательных центров, торговых домов (бутиков), торговых сетей при соблюдении заполняемости не более 30%, и не менее 4 кв. метров на одного посетителя, с ограничением по времени с 09:00 до 21:00 часа. В выходные и праздничные дни их деятельность приостанавливается.

Кинотеатры на открытом воздухе работают в обычном режиме с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Полностью с текстом Постановления можно ознакомиться здесь

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!