Kazakh Invest: Казахстан в фокусе инвесторов из северной Европы

Спикерами на мероприятии выступили Заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров, директор Danish Industry Йенс Холст-Нилсен, Глава Делегации Европейского Союза в РК Свен-Олов Карлссон, а также представителей бизнес-сообщества, торгово-промышленных палат, отраслевых министерств и квазигосударственных органов двух стран.

Возможности инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества Казахстана с Финляндией, Швецией, Данией и Норвегией были обсуждены в рамках Первой инвестиционной встречи деловых кругов "Казахстан - Северная Европа". В мероприятии приняли участие более 200 компаний стран Северной Европы.

Спикерами на мероприятии выступили Заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров, директор Danish Industry Йенс Холст-Нилсен, Глава Делегации Европейского Союза в РК Свен-Олов Карлссон, а также представителей бизнес-сообщества, торгово-промышленных палат, отраслевых министерств и квазигосударственных органов двух стран.

Впервые в истории Независимого Казахстана мы организовываем инвестфорум с участием стран Северной Европы. Наши страны имеют огромный потенциал для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, особенно в таких важных секторах, как выращивание и переботка рыбы и пшеницы, ВИЭ, производства оборудования для нефтехимических проектов, а также цифровизация, - отметил Алмас Айдаров.

В ходе выступления на сессии "Инвестиционные возможности Республики Казахстан" Председатель Правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Бауржан Сартбаев презентовал меры поддержки иностранного бизнеса, а также ознакомил участников форума с инвестиционным потенциалом страны.

Вместе с тем, в ходе мероприятия были организованы двусторонние встречи с такими крупными компаниями как "Aller Aqua" AS, "BTG Solenergy", "Arla Foods Amba" AS, "AF Gruppen", "ThermoSeed Global AB", "Trade Scandinavia" АВ, "Geodesign Barriers", "Nord Development Consulting", "Swedavia Airports" и др.

Организаторами мероприятия выступили Министерство иностранных дел РК, Посольства РК в Швеции (Дании), Норвегии и Финляндии, а также АО "НК "KAZAKH INVEST" и Торговая палата города Осло.

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