Разбойное нападение на букмекерскую контору попало на видео
Сотрудники ДП Жамбылской области в результате розыскных мероприятий нашли и задержали подозреваемых.
Фото : Кадр из видео3 декабря 2020, 20:20
На букмекерскую контору в городе Шу Жамбылской области был совершен разбойный налет, сообщает zakon.kz.
Нападение запечатлела видеокамера.
Ночью, в 4:30 преступники отжали пластиковое окно, проникли внутрь и угрожая кассиру неустановленным оружием забрали деньги. Похищенная сумма составила 773 тысячи тенге. Затем грабители скрылись.
Сотрудники ДП Жамбылской области в результате розыскных мероприятий нашли и задержали подозреваемых.
Ими оказались ранее судимые 23 и 24-летние уроженцы Жамбылской области. В ходе допроса задержанные дали признательные показания.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 192 части 3 УК РК "Разбой". Подозреваемые водворены в ИВС. Ведется расследование, задержанные проверяются на причастность к иным аналогичным преступлениям, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.
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