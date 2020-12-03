Разбойное нападение на букмекерскую контору попало на видео

Сотрудники ДП Жамбылской области в результате розыскных мероприятий нашли и задержали подозреваемых.

Фото : Кадр из видео

На букмекерскую контору в городе Шу Жамбылской области был совершен разбойный налет, сообщает zakon.kz.

Нападение запечатлела видеокамера.

Ночью, в 4:30 преступники отжали пластиковое окно, проникли внутрь и угрожая кассиру неустановленным оружием забрали деньги. Похищенная сумма составила 773 тысячи тенге. Затем грабители скрылись.

Сотрудники ДП Жамбылской области в результате розыскных мероприятий нашли и задержали подозреваемых.

Ими оказались ранее судимые 23 и 24-летние уроженцы Жамбылской области. В ходе допроса задержанные дали признательные показания.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 192 части 3 УК РК "Разбой". Подозреваемые водворены в ИВС. Ведется расследование, задержанные проверяются на причастность к иным аналогичным преступлениям, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

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