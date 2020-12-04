Казахстанец возглавил рейтинг Apple Music за 2020 год

Скриптонит вошел в топ самых популярных музыкантов в России в 2020 году по версии Apple Music.

Apple Music составил рейтинг самых любимых артистов в РФ, сообщает zakon.kz.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на данные стримингового сервиса.

Так, в уходящем году жители страны чаще всего слушали рэпера Скриптонита. Стоит отметить, что его альбом попадал в топ-10 релизов платформы каждую неделю на протяжении всего года.

Адииль Жалелов, более известный под сценическим псевдонимом Скриптониит (англ. Scriptonite) — казахстанский исполнитель и музыкальный продюсер, основатель лейбла Musica36.

На втором месте расположился Моргенштерн, а замкнула тройку лидеров певица Zivert. Кроме того, слушатели отдавали предпочтение таким музыкантам, как JONY, Artik & Asti, HammAli & Navai, Макс Корж и другие.

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