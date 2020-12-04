Осужденные в Казахстане за терроризм: Таджикистан отказался принимать в тюрьмы своих граждан

Генеральная прокуратура Таджикистана ответила отказом на письмо Генпрокуратуры Казахстана о возможной передаче 7 осужденных-таджикистанцев для дальнейшего отбывания наказания на родине.

Власти Таджикистана отказались принимать для дальнейшего отбывания наказания на родине 7 своих граждан, осужденных в Казахстане за подготовку терактов, сообщает zakon.kz со ссылкой на Службу новостей ЦА.

В сентябре прошлого года специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы приговорил Косимджона Гиесова к 18 годам, Абдухалима Давлатова и Неъматулло Неъматова к 14 годам, Парвиза Туйчиева, Султони Аминзода, Шарифали Сафарова и Сафиюлло Косимова к 12 годам лишения свободы.

Все они были признаны виновными в приготовлении к акту терроризма, а также в незаконном изготовлении взрывного устройства, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывного устройства в составе террористической группы.

Генеральная прокуратура Таджикистана ответила отказом на письмо Генпрокуратуры Казахстана о возможной передаче 7 осужденных-таджикистанцев для дальнейшего отбывания наказания на родине. В ответном письме надзорного органа Таджикистана, со ссылкой на Конвенцию СНГ о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания от 6 марта 1998 года, говорится, что Таджикистан не принимает лиц, осужденных за тяжкие преступления. Согласно документу, осужденные могут отбывать наказание там, где ими было совершено преступление. Письмо Генпрокуратуры

Близкие четырех таджикистанцев, осужденных на 12 лет лишения свободы, считают их жертвами оговора.

Границы закрыты из-за коронавируса, в каких условиях они содержатся, мы не знаем. Именно поэтому мы обратились в Генпрокуратуру Казахстана с просьбой о передаче наших родственников для дальнейшего отбывания наказания на родине, - сказал Фазлиддин Тураев, дядя осужденного Парвиза Туйчиева.

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