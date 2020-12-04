На севере казахстанцы объезжают блокпосты и проводят тои, находясь в "красной зоне"

В Северо-Казахстанской области ежедневно на больничные койки попадает от 30 до 70 пациентов.

Жители СКО и Акмолинской области злостно нарушают карантинные запреты. И это при том, что оба региона не могут вырваться из "красной" зоны и лидируют по приросту зараженных коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Как рассказывает заместитель начальника управления МПС ДП Акмолинской области Асет Байтеленов, что несмотря на блокпосты, все равно имеются объездные пути в городе.

Вокруг Кокшетау выставлено шесть санитарных постов. Только за день здесь выявили сразу пять попыток нарушить правила въезда и выезда. Тех, кто пытается объехать кордоны, задерживают мобильные автопатрули. Нарушителей ждет штраф.

В соседней Северо-Казахстанской области ежедневно на больничные койки попадает от 30 до 70 пациентов. В больницах выясняется, что большинство из них заразилось на семейных застольях.

После того как запретили тои в ресторанах, предприимчивые североказахстанцы стали собирать компании в съемных загородных домах. Даже когда санврачи и их внесли в черный список, жители все равно не отказались от торжеств.

В связи с тем, что большинство увеселительных заведений не работает, в домашних условиях часто проводят семейные, памятные торжества. Собираются семь, восемь, девять, двенадцать, двадцать человек и проводят любые торжества. А мы знаем, что кушать в маске невозможно – все снимают маски, кашляют, покашливают там, смеются, улыбаются. Мы очень призываем минимально сократить проведение семейных, памятных торжеств – с минимальным количеством людей, не более двух-трех людей, - рассказал и.о. руководителя управления здравоохранения СКО Нурлан Айманов.

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