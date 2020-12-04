На инкассаторов напали в Жанаозене - украдено более 73 млн тенге

Преступники забрали 3 мешка с деньгами.

В Жанаозене неизвестные ограбили инкаcсаторов банка, передает zakon.kz.

Информация о произошедшем появилась в телеграмм-канале YEDILOV ONLINE.

Сообщается, что по информации некоторых источников, в Жанаозене 3 декабря в 18:40 по местному времени при инкассации отделения банка в мкр. "Коктем" четверо вооруженных ножами преступников совершили разбойное нападение на инкассаторскую машину.

Преступники завладели проинкассированными ранее 3-мя мешками и мультикассетой с общей суммой 62 532 542 тенге, 19 696 долларов США, 495 450 российских рублей. Водитель/инкассатор 5 раз выстрелил по белой "Nexia" нападавших, которая скрылась. Управлением полиции города Жанаозен объявлен план "Перехват", - сказано в телеграмм-канале.

Редакция обратилась в ДП региона за комментарием.

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