Жителям Акмолинской области предписали не выходить из дома после 21 часа

Новое постановление подписал главный санврач области.

Главный государственный санитарный врач Акмолинской области подписал постановление от 3 декабря 2020 года, которым внес изменения в постановления "О дальнейшем усилении ограничительных карантинных мер на территории Акмолинской области" от 26 и 27 ноября 2020 года, передает zakon.kz.

Так, говорится, что всем жителям области, в особенности старше 65 лет, рекомендуется не покидать места проживания с 21 часа до 6 утра без крайней необходимости, за исключением случаев:

- приобретения продовольствия, товаров первой необходимости, лекарств и медицинских изделий;

- выезд в медучреждение по экстренному случаю.

Вместе с тем разрешается беспрепятственный выезд/въезд через санитарные посты (при предъявлении путевых листов, нарядов на работу, командировочных и т.д.) для:

- лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям;

- транзитных пассажиров и автоперевозчиков грузов;

- автотранспорта, перевозящего вахтовиков;

- транспорта и лиц, задействованных в мероприятиях по предупреждению распространения КВИ;

- транспорта, лиц и организаций, жизнеобеспечивающих предприятий;

- транспорта, лиц, производителей пищевых продуктов и сельхозпродукции при налиции регистрации на сайте Stopcorona.kz., дополнительно лицам, не проживающим в области, в отрицательным результатом тестирования на коронавирус, с момента которого не прошло более 30 суток;

- жителей городов Кокшетау и Степногорск, возвращающихся к месту постоянного проживания.

Подробнее текст постановления смотрите здесь.

Постановление вступает в силу с момента подписания.

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