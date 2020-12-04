От Казахстана на "Оскар" выдвинули "Плач великой степи"

Сценарий переписывали несколько раз.

Стало известно о решении Оскаровского комитета Казахстана. На конкурс в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" премии "Оскар" выдвинут фильм "Плач великой степи", сообщает zakon.kz.

Фильм основан на реальных исторических событиях, выпавших на долю коренного населения Казахстана во время голодомора в 1920-30-х годах. В те непростые времена погибло более 70% населения страны, около 8,5 млн людей, а 1,5 млн людей были вынуждены покинуть родину и спасаться бегством в другие страны.

Долгое время создатели искали архивные материалы, изучали записи и литературу тех лет. Сценарий переписывали несколько раз.

Целью фильма, по словам режиссера и сценариста Марины Кунаровой, являлось рассказать о прошлом казахского народа, о чем долгие годы умалчивалось.

Как отмечает издание brod.kz, премьера киноленты прошла на Международном азиатском кинофестивале с 7 по 9 ноября в Лос Анджелесе.

Стоит отметить, что фильм создавался в течение пяти лет, так как не хватало средств на съемку и на пост-продакшн.

Кроме того, продюсер драмы Ернар Маликов рискнул всем и вложил деньги в проект, продав почти все имущество.

"Плач великой степи" попал в лонг-лист премии "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

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