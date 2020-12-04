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В Сбербанке прокомментировали нападение на инкассаторов в Жанаозене

Никто не пострадал.

Фото : knews.kg4 декабря 2020, 10:37

ДБ АО "Сбербанк" сделал заявление о разбойном нападении на инкассаторов в Жанаозене, сообщает zakon.kz.

Действительно, 3 декабря 2020 в вечернее время рядом с отделением Сбербанка было совершено нападение на инкассаторскую машину сторонней компании, предоставляющей услуги инкассации для банка.

Нападение было совершено на водителя-инкассатора машины в момент, когда он ожидал своих коллег, зашедших в отделение банка.

При этом были украдены денежные средства, проинкассированные сотрудниками вышеуказанной компании ранее в других организациях.

Таким образом, настоящим сообщаем, что средства клиентов Сбербанка находятся в полной сохранности.

По нашей предварительной информации, в результате нападения никто не пострадал.

Сбербанк выражает надежду, что совершенное преступление будет раскрыто в кратчайшие сроки, виновные будут наказаны, средства возвращены владельцам, и окажет максимальное содействие для раскрытия преступления.


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