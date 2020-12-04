Стали известны подробности гибели детей при пожаре в Костанае 

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В Костанае произошел пожар в жилом доме. Двое детей скончались в больнице, сообщает zakon.kz.

Вчера во второй половине дня в одном из жилых домов с. Фрунзенское произошел пожар. На площади 12 кв.м. в спальной комнате горели мебель и домашние вещи. Родители ушли в соседнее село Аятское за продуктами. Дома в это время остались их малолетние дети: четырехлетняя Екатерина и двухлетний Кирилл. Тела детей в доме обнаружили их родители. Они первыми оказались на месте пожара, - рассказал заместитель начальника областного ДЧС подполковник гражданской защиты А.Оримбаев.

Пострадавших детей из дома, наполненного едким дымом, родители доставили в местный фельдшерско-акушерский пункт. Они еще подавали признаки жизни. Однако в 17:15 медики констатировали их клиническую смерть, дети скончались, не приходя в сознание.

Пожар был потушен в 17:11 силами ДПФ ТОО "Фрунзенское". К месту происшествия государственная противопожарная служба не вызывалась.

В качестве возможной причины пожара специалисты рассматривают детскую шалость с огнем. По предварительной версии гибель детей наступила в результате отравления продуктами горения. Представитель областного ЧС выразил глубокое соболезнование родным и близким, погибших детей, - рассказал Оримбаев.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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