Разбойное нападение на инкассаторов в Жанаозене - в ДП дали комментарий

Город патрулируют усиленные наряды полиции.

Сотрудники полиции Жанаозена продолжают разыскивать подозреваемых в разбойном нападении на инкассаторскую машину, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы полиции города, все дороги Жанаозена под строгим контролем, усиленные наряды полиции патрулируют город и его окрестности.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент нападения на инкассаторскую машину и как подозреваемые скрываются на автотранспорте белого цвета. Весь личный состав полиции Мангистауской области и УП Жанаозена ориентирован на поиски и задержание подозреваемых в нападении, - отметили в ДП.

Ранее сообщалось, что в Жанаозене неизвестные напали на инкассаторов - было украдено более 73 млн тенге.

Преступники завладели проинкассированными ранее 3-мя мешками и мультикассетой с общей суммой 62 532 542 тенге, 19 696 долларов США, 495 450 российских рублей.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!