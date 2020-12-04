Самого богатого человека в мире призвали платить больше налогов

Сотрудники Amazon из 15 стран начали протесты в Черную пятницу и призвали к улучшению условий.

Основатель Amazon Джефф Безос получил открытое письмо от представителей различных компаний и политиков, в котором его призвали платить больше налогов и увеличить зарплату своим работникам, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Он первый человек в мире, который накопил состояние более чем в 200 миллиардов долларов.

В письме говорится, что Безос увеличил свое состояние в период пандемии коронавируса.

Вместо того, чтобы вернуть деньги обществам, которые помогли вырасти Amazon, корпорация лишает их налоговых поступлений своими усилиями по уклонению от уплаты налогов. В 2019 году Amazon заплатила всего 1,2% налога в США, стране, в которой находится ее штаб-квартира, по сравнению с 0% в два предыдущих года, - говорится в тексте обращения.

Подписанты из десятков компаний и 400 политиков со всего мира, признает, что Amazon не единственная корпорация, практикующее это - однако корпорация может возглавить этот путь.

Они призвали Безоса не только увеличить сумму налогов, которые он платит ежегодно, но и повысить заработную плату своим многочисленным сотрудникам в соответствии с растущим богатством корпорации, включая оплату за риск и премиальные за пиковые периоды.

В письме также говорится, что сотрудникам следует предоставить больше перерывов, продлить больничные и прекратить "суровый режим производительности и надзора".

Ранее сообщалось, что сотрудники Amazon из 15 стран начали протесты в Черную пятницу и призвали к улучшению условий.

Отмечается, что миллиардер делится своим богатством с компаниями, которые ведут борьбу с изменением климата. В прошлом месяце он взял на себя обязательство выделить 10 миллиардов долларов на финансирование "ученых, активистов, НПО и других".

Первая партия этих денег - 791 миллион долларов, были пожертвованы 16 организациям.

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