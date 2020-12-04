Ошибка Мугабе. Чего нужно опасаться Казахстану

Дабы не превратиться в "дойную корову" Китая, как Зимбабве.

А как все хорошо начиналось. В начале 1980-ых годов нынешний Зимбабве был вторым среди самых развитых государств в Африке, а валюта Зимбабве стоила наравне с британским фунтом, пишет Амантай Тойшыбайұлы на портале Abai.kz, сообщает zakon.kz.

Как пишет автор издания, именно в это время пришел к власти Роберт Мугабе. Он начал сразу несколько реформ: уход от прежней английской колониальной политики, чтобы превратить Зимбабве в полноценное этническое африканское государство. Во-вторых, укрепление экономики через развитие горно-обогатительной сферы, и в третьих, официальное сотрудничество с иностранным государством – международным партнером.

– Но страной в качестве партнера они выбрали хорошо нам знакомый Китай. Несмотря на отдаленность стран и слишком явные языковые и культурные различия, господин Мугабе объявил Китай братским государством, с которым Зимбабве объединяют общие цели. Так, Мугабе связал все сферы своего государства с Китаем, даже политическую и экономическую повестку начали полностью согласовывать с Китаем. Он ввел в школы страны китайский язык в качестве специального предмета, начал культивировать китайскую культуру. А Китай в первую очередь начал вливать инвестиции в горно-обогатительную сферу Зимбабве, – пишет он.

Мугабе провел реформы и изменения, результаты которых нужно было ждать. А когда придет прогресс?

– Но результат был совсем другим. Население обнищало, экология сильно загрязнилось, расцвела коррупция. Стало все совсем плохо. Как заявлял министр торговли Китая, в 2008 году объем торговли между Китаем и Африкой достигала 106 млрд долларов. Но инвестиции Китая в Африку составляли всего 5 млрд долларов в год. Простая арифметика показывает, кому это выгодно. Так, Зимбабве превратился в "дойную корову" Китая. Сегодня в Зимбабве инфляция выросла в 100 млн раз. Население страны голодает, страна стала очагом вирусных заболеваний и вооруженных столкновений. Политическая система была искажена так, что люди сами не понимали, под какой формой правления они оказались, авторитарной или тоталитарной. Триллионное состояние самого Мугабе по сегодняшнему курсу составляет всего 1 доллар! Приведший страну к такому состоянию Мугабе умер 6 сентября 2019 года в возрасте 95 лет. После его смерти люди пели и танцевали на улицах. Так что с Китаем следует дружить очень осторожно, – заключает автор материала.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!