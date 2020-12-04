Третью неделю в числе антилидеров по смертности от COVID-19 находятся Алматы и ВКО

Всего в Казахстане зарегистрированы 2 034 случая с летальным исходом.

В Казахстане зарегистрированы 44 случая в с летальным исходом за неделю от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в Восточно-Казахстанской области - 11;

в городе Алматы - 8;

в городе Нур-Султан - 6;

в Западно-Казахстанской области - 6;

в Северо-Казахстанской области - 5;

в Акмолинской области - 2;

в Атырауской области - 2;

в Алматинской области - 1;

в Костанайской области - 1;

в Мангистауской области - 1;

в городе Шымкент – 1.

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 2 034 случая с летальным исходом.

Напомним, уже третью неделю подряд в атилидерах находятся Алматы и ВКО по смертности от коронавируса.

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