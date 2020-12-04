Третью неделю в числе антилидеров по смертности от COVID-19 находятся Алматы и ВКО
Всего в Казахстане зарегистрированы 2 034 случая с летальным исходом.
Фото : delo.ua4 декабря 2020, 13:58
В Казахстане зарегистрированы 44 случая в с летальным исходом за неделю от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в Восточно-Казахстанской области - 11;
в городе Алматы - 8;
в городе Нур-Султан - 6;
в Западно-Казахстанской области - 6;
в Северо-Казахстанской области - 5;
в Акмолинской области - 2;
в Атырауской области - 2;
в Алматинской области - 1;
в Костанайской области - 1;
в Мангистауской области - 1;
в городе Шымкент – 1.
Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 2 034 случая с летальным исходом.
Напомним, уже третью неделю подряд в атилидерах находятся Алматы и ВКО по смертности от коронавируса.
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