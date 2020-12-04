Мошенники заманивают казахстанцев бесплатным интернет-трафиком
Доверяйте только официальной информации.
Фото : azattyq-ruhy.kz4 декабря 2020, 14:52
Казахстанцев завлекают на фишинговые сайты, обещая бесплатный интернет-трафик, сообщает zakon.kz.
Пользователям предлагают "проверить", есть ли их населенный пункт в списке городов, жителям которых положены 200 гигабайт бесплатного интернет-трафика. После этого необходимо ввести свой номер телефона для получения бонуса.
По информации stopfake.kz, сайт, где обманывают граждан, действует от имени AО "Казахтелеком". В то время, как на официальном портале нет сведений о подобных акциях.
Ссылка является фейковой, в настоящее время служба безопасности компании и иные структурные подразделения занимаются проверкой данного портала с реализацией всех соответствующих мер. Приносим извинения нашим клиентам за возможные неудобства и напоминаем, что официальная информация от нашей компании размещается только на портале telecom.kz, — сообщили в PR-службе компании.
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