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Мошенники заманивают казахстанцев бесплатным интернет-трафиком

Доверяйте только официальной информации.

Фото : azattyq-ruhy.kz4 декабря 2020, 14:52

Казахстанцев завлекают на фишинговые сайты, обещая бесплатный интернет-трафик, сообщает zakon.kz.

Пользователям предлагают "проверить", есть ли их населенный пункт в списке городов, жителям которых положены 200 гигабайт бесплатного интернет-трафика. После этого необходимо ввести свой номер телефона для получения бонуса.

По информации stopfake.kz, сайт, где обманывают граждан, действует от имени AО "Казахтелеком". В то время, как на официальном портале нет сведений о подобных акциях.

Ссылка является фейковой, в настоящее время служба безопасности компании и иные структурные подразделения занимаются проверкой данного портала с реализацией всех соответствующих мер. Приносим извинения нашим клиентам за возможные неудобства и напоминаем, что официальная информация от нашей компании размещается только на портале telecom.kz, — сообщили в PR-службе компании.


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