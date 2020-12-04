Появилось видео, как в Алматы фальшивомонетчики сжигали в ванне вещдоки

Общее количество изъятых поддельных денег составило 85 штук на сумму 308 000 тенге.

Сотрудниками Департамента экономических расследований по городу Алматы КФМ МФ РК завершено досудебное расследование в отношении преступной группы в составе трех человек занимавшиеся изготовлением и сбытом на территории города Алматы поддельных денежных знаков номиналом 500 и 5000 тенге на общую сумму более 3 млн тенге, сообщает zakon.kz.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что ранее судимые граждане, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали подпольный цех по изготовлению с целью сбыта поддельных банкнот Национального Банка Республики Казахстан.

Так, при обыске квартиры по месту проживания преступной группы, приспособленной под цех по изготовлению фальшивых денег, были обнаружены и изъяты три ноутбука, цветные принтера, растворители, лампа с ультрафиолетовым освещением, ламинатор, клише с оттисками водяного знака купюр номиналом 500 и 5000 тенге, валочный пресс для оттеснения водяного знака, флаконы с краской, флэш-носители памяти, - сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий общее количество изъятых поддельных денежных знаков составило 85 штук на сумму 308 000 тенге.

Перед задержанием злоумышленники успели сжечь в ванной комнате вещественные доказательства.

Все трое подсудимых признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 231 ч. 2 п.1 УК РК (изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, группой лиц по предварительному сговору), и приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от 6 до 9 лет, - сообщили в ведомстве.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!