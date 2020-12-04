Горячие новости
Читайте также

ЦИК зарегистрировал еще две партии на выборы в Мажилис

В партийном списке партии "ADAL" представлено 16 человек, в "Ак жол" - 38.

Фото : 24.kz4 декабря 2020, 16:11

4 декабря состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Казахстана, сообщает zakon.kz.

На заседании рассматривался вопрос регистрации для участия в выборах партий "Ак жол" и ADAL.

По данным комиссии, в партийном списке общественного объединения "Политическая партия "ADAL" представлено 16 человек. Из которых 5 человек - женщины и лица не достигшие двадцатидевятилетного возраста, что составляет 31,2 процентов от общего числа включенных в список.

В партийном списке общественного объединения "Демократической партии Казахстана "Ак жол" представлено 38 человек. Из которых 14 - женщины и лица не достигшие двадцатидевятилетного возраста, что составляет 36,8 процентов от общего числа включенных в список.

Все лица, включенные в партийные списки, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона "О выборах в РК", - отмечает ЦИК.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты