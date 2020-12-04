ЦИК зарегистрировал еще две партии на выборы в Мажилис

В партийном списке партии "ADAL" представлено 16 человек, в "Ак жол" - 38.

4 декабря состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Казахстана, сообщает zakon.kz.

На заседании рассматривался вопрос регистрации для участия в выборах партий "Ак жол" и ADAL.

По данным комиссии, в партийном списке общественного объединения "Политическая партия "ADAL" представлено 16 человек. Из которых 5 человек - женщины и лица не достигшие двадцатидевятилетного возраста, что составляет 31,2 процентов от общего числа включенных в список.

В партийном списке общественного объединения "Демократической партии Казахстана "Ак жол" представлено 38 человек. Из которых 14 - женщины и лица не достигшие двадцатидевятилетного возраста, что составляет 36,8 процентов от общего числа включенных в список.

Все лица, включенные в партийные списки, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона "О выборах в РК", - отмечает ЦИК.

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