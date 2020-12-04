Сжечь себя и машину хотел алматинец

Так они предотвратили попытку суицида.

Сотрудники полиции и пожарные Медеуского района предотвратили суицид, передает zakon.kz.

По данным пресс-службы ДЧС Алматы, 4 декабря на пульт 112 поступил вызов от оперативной службы 102 о том, что по ул. Чимбулакской д.10 37-летний мужчина облил себя и машину бензином, угрожая себя поджечь.

"Пожарные расчеты специализированной пожарной части №5 прибыли без звука, без включения сирен и мигалок - сотрудники отдела МПС Управления полиции Медеуского района уже вели переговоры с виновником инцидента. Отделение дежурного караула незамедлительно произвело боевое развертывание, приготовив стволы на подачу. Дождавшись команды сотрудников полиции, пожарные подали ствол, внезапно для поджигателя, попытка самоподжога была предотвращена", - рассказали в ДЧС.

Когда мы прибыли на вызов, мужчина был в стрессовом состоянии, то и дело поднося зажигалку на облитую бензином одежду. Поддерживая диалог с гражданином, мы с коллегами старались как можно дольше протянуть время. Мы с коллегами приложили максимум усилий, чтобы подоспевшая пожарная охрана оказалась незамеченной жителем, пытавшимся свести счеты с жизнью, - рассказал старший лейтенант полиции Жунусбай Сакен.

На месте происшествия было задействовано более 10 сотрудников УП Медеуского райна, бригада СМП, одно отделение СПЧ-5, пожарная автоцистерна. Жертв и пострадавших нет.

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