Школьники начальных классов Павлодарской области возвращаются к дистанционке
В области ужесточили карантинные меры.
4 декабря в Павлодаре, Аксу и Экибастузе ужесточили ограничительные карантинные меры, сообщает zakon.kz.
По информации pavon.kz, с 7 декабря ученики 1-4 классов возвращаются к онлайн-обучению.
По мнению санврачей, таким образом прервутся контактные цепочки заражения коронавирусом.
Ситуация расценивается как напряженная, тенденция к росту количества заболевших сохраняется, - сообщил руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Павлодара Александр Сафяников. - На сегодня в Павлодаре зарегистрировано 4 318 случаев заболевания COVID-19. Ежедневный прирост достигает 1,5 - 2%. Это большие темпы.
Заболеваемость растет и среди школьников. За сентябрь было пять случаев заражения коронавирусом среди учащихся павлодарских школ, за октябрь - 20, за ноябрь - около 30.
Растет заболеваемость и среди персонала средних учебных заведений. Болеют и учителя, и технический персонал школ, - отметил Сафяников.
Поэтому и было вынесено постановление об ограничительных мерах по Павлодару, аналогичные документы приняты для Экибастуза и Аксу.
Это постановление в Павлодаре начнет действовать с 7 декабря и будет действовать до 31 декабря, - сообщил спикер. - Теперь учебный процесс в организациях начального, среднего, среднеосновного образования будет переведен полностью на дистанционный формат, включая 1-4 классы. Будет запрещена деятельность детских образовательных центров, кружков, объектов внешкольного и дополнительного образования в очном режиме.
Внесенные изменения не касаются работы детских садов. В них по-прежнему будут работать дежурные группы.
Принятые изменения не распространяются на районы области.
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