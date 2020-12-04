Школьники начальных классов Павлодарской области возвращаются к дистанционке

В области ужесточили карантинные меры.

4 декабря в Павлодаре, Аксу и Экибастузе ужесточили ограничительные карантинные меры, сообщает zakon.kz.

По информации pavon.kz, с 7 декабря ученики 1-4 классов возвращаются к онлайн-обучению.

По мнению санврачей, таким образом прервутся контактные цепочки заражения коронавирусом.

Ситуация расценивается как напряженная, тенденция к росту количества заболевших сохраняется, - сообщил руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Павлодара Александр Сафяников. - На сегодня в Павлодаре зарегистрировано 4 318 случаев заболевания COVID-19. Ежедневный прирост достигает 1,5 - 2%. Это большие темпы.

Заболеваемость растет и среди школьников. За сентябрь было пять случаев заражения коронавирусом среди учащихся павлодарских школ, за октябрь - 20, за ноябрь - около 30.

Растет заболеваемость и среди персонала средних учебных заведений. Болеют и учителя, и технический персонал школ, - отметил Сафяников.

Поэтому и было вынесено постановление об ограничительных мерах по Павлодару, аналогичные документы приняты для Экибастуза и Аксу.

Это постановление в Павлодаре начнет действовать с 7 декабря и будет действовать до 31 декабря, - сообщил спикер. - Теперь учебный процесс в организациях начального, среднего, среднеосновного образования будет переведен полностью на дистанционный формат, включая 1-4 классы. Будет запрещена деятельность детских образовательных центров, кружков, объектов внешкольного и дополнительного образования в очном режиме.

Внесенные изменения не касаются работы детских садов. В них по-прежнему будут работать дежурные группы.

Принятые изменения не распространяются на районы области.

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